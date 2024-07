Yoon Bertolak ke AS Hari Senin Untuk Menghadiri KTT NATO

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol memulai perjalanan ke AS pada hari Senin (08/07) untuk menghadiri KTT Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan mengunjungi Komando Indo-Pasifik AS.Tahun ini akan menandai tahun ketiga berturut-turut bagi Yoon dalam menghadiri KTT tersebut.Sebelum menghadiri KTT NATO, Yoon akan terbang ke Hawaii untuk melakukan perjalanan selama dua hari untuk mengunjungi Taman Makam Pahlawan Nasional Pasifik sebagai bentuk penghormatan kepada para veteran Perang Korea yang telah gugur. Dia akan mengunjungi Komando Indo-Pasifik AS pada hari Selasa (09/07) untuk menerima pengarahan keamanan.Presiden kemudian akan menuju Washington DC untuk mengadakan pertemuan empat mata dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dan para pemimpin anggota NATO, termasuk Republik Ceko, Swedia, Finlandia dan Norwegia, pada hari Rabu untuk membahas isu-isu bilateral, regional dan internasional.Yoon dan Ibu Negara Kim Keon-hee juga akan menghadiri jamuan makan malam yang akan diselenggarakan oleh Presiden AS Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden pada hari Rabu malam (10/07).Keesokan harinya, Yoon dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan para pemimpin dari empat negara mitra NATO di Indo-Pasifik, yaitu Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru, serta berbicara di Forum Publik NATO pada sore hari.