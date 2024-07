Latihan AL Terbesar Dunia 'RIMPAC' Berlangsung Dengan Diikuti 29 Negara

Photo : YONHAP News

Sebanyak 29 negara telah memulai latihan perang Angkat Laut terbesar di dunia di lepas pantai Hawaii, yang dikenal sebagai Lingkar Pasifik, atau RIMPAC.Kerja sama internasional dalam skala terbesar digelar dengan mengerahkan sebanyak 40 kapal, 150 lebih pesawat, 3 kapal selam dan 25.000 personel untuk RIMPAC tahun ini, termasuk 840 tentara dari Angkatan Laut dan Korps Marinir Korea Selatan.USS Carl Vinson milik Angkatan Laut AS juga tampak memasuki Pearl Harbor. Kapal induk bertenaga nuklir itu sebelumnya juga berpartisipasi dalam latihan AL antara Korea Selatan, AS, dan Jepang di laut lepas dekat Semenanjung Korea pada akhir tahun lalu, di tengah peningkatan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang semakin canggih.Perhatian juga tertuju pada sejumlah kapal perusak Aegis dari Korea Selatan, AS dan Jepang, termasuk Yulgok Ii milik AL Korsel, yang dapat melacak dan mendeteksi aktivitas rudal Korea Utara secara real time.Negara-negara yang ikut berpartisipasi turut melakukan skenario latihan mulai dari misi tanggap bencana alam hingga keterampilan menyerang yang diperlukan untuk berperang. Diharapkan pula bahwa kemampuan operasional untuk merespons krisis di Semenanjung Korea pun dapat diperkuat.