Usai Kunjungan di Hawaii, Yoon Bertolak ke Washington Untuk Hadiri KTT NATO

Photo : YONHAP News

Presiden Yoon Suk Yeol yang tengah mengunjungi Amerika Serikat, pada hari Selasa (09/07) waktu setempat, telah bertolak menuju Washington untuk menghadiri KTT Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO), setelah menyelesaikan kunjungan dua harinya di Hawaii.Sebelum menaiki pesawat kepresidenan dari Pangkalan Angkatan Udara Hickam pada Selasa sore waktu setempat, Presiden Yoon telah mengunjungi Komando Indo-Pasifik AS untuk memeriksa aliansi Korea Selatan dan AS, serta postur pertahanan gabungan kedua negara.Sebelumnya pada hari Senin (08/07), Yoon dan Ibu Negara Kim Keon-hee juga memberikan penghormatan kepada para veteran Perang Korea yang dimakamkan di National Memorial Cemetery of the Pacific, dan juga bertemu dengan warga Korea di Hawaii.Di sela-sela forum multilateral yang digelar pada hari Rabu (10/07) dan Kamis (11/07), Yoon akan mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan para pemimpin dari 10 negara lebih, termasuk Sekretaris Jenderal NATO dan para pemimpin dari 4 mitra NATO (IP4) lainnya di Indo-Pasifik.Selama KTT NATO, Yoon dijadwalkan akan menyampaikan pesan yang kuat kepada Korea Utara dan Rusia melalui solidaritas dengan negara-negara yang memiliki nilai demokrasi yang sama, dan juga mengupayakan kerja sama yang substansial di bidang keamanan dan pertahanan dengan negara-negara yang hadir dalam pertemuan tersebut.