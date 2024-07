New Jeans Dinobatkan Sebagai Duta Kehormatan Pariwisata Korsel 2024

Photo : YONHAP News

Girl grup New Jeans dinobatkan sebagai duta kehormatan pariwisata Korea Selatan untuk tahun ini.Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, pada hari Kamis (11/07) mengumumkan, bahwa pihaknya menobatkan New Jeans menjadi duta kehormatan pariwisata Korea Selatan tahun 2024 dan merilis materi promosi pariwisata yang menampilkan mereka.Iklan yang menampilkan New Jeans itu bertema 'pariwisata Korea sesungguhnya yang tidak terdapat melalui pencarian internet' dengan menerapkan tren pariwisata terkini yang berfokus pada kegiatan pengalaman.Melepaskan diri dari metode tradisional dalam memperkenalkan menu makanan Korea atau Hansik, iklan tersebut memuat konten seperti berkunjung ke pasar tradisional dan makan tteokbokki atau makan mi instan mangkuk setelah mendaki gunung.Iklan tersebut diumumkan melalui kanal YouTube Pariwisata Korea Selatan mulai hari Kamis (11/07) dan akan disiarkan di papan reklame elektronik di 12 kota di seluruh dunia, termasuk Times Square di New York, AS, Tokyo, Jepang, dan Shanghai, Cina.Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata menjelaskan bahwa iklan New Jeans tersebut menargetkan wisatawan berusia 20-30 tahun, karena 35,6% wisatawan yang berkunjung ke Korea Selatan adalah golongan usia 30 tahun ke bawah dan 84% adalah wisatawan perorangan pada tahun lalu.Boy grup BTS dan aktor Lee Jung-jae pun masing-masing sempat menjadi duta kehormatan pariwisata Korea Selatan pada tahun 2022 dan 2023 lalu.