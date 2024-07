KOSPI Naik 3 Hari Berturut-turut, Ditutup Pada Kisaran 2.890 Hari Kamis

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) naik selama tiga hari berturut-turut dan ditutup pada level 2.890.KOSPI ditutup dalam sesi perdagangan pada hari Kamis (11/07) di level 2.891,35, naik 23,36 poin atau 0,81% dibandingkan angka penutupan pada hari Rabu (10/07) kemarin.Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam 909 hari sejak menyentuh angka 2.921,92 pada tanggal 14 Januari 2022, dan pertama kalinya harga penutupan KOSPI melampaui level 2.890 sejak menyentuh 2.890,10 pada 17 Januari 2022.Hal ini ditafsirkan bahwa pernyataan Ketua Federal Reserve AS, Jerome Powell yang mengisyaratkan penurunan suku bunga lebih awal telah meningkatkan preferensi risiko dan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pasar saham Korea Selatan.Sementara itu KOSDAQ yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi, turun 6,13 poin, atau 0,17%, dan ditutup pada level 852,4.2.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang menguat 5,9 won terhadap dolar AS, dan mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.378,8 won per dolar AS.