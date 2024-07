4 Negara Indo-Pasifik dan AS Akan Menggelar Pertemuan Menlu Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Empat negara Indo-Pasifik bersama dengan Amerika Serikat akan menggelar pertemuan menteri luar negeri pada tahun ini.Kantor Kepresidenan AS menyampaikannya dengan menyebut bahwa Presiden AS Joe Biden menyambut baik rencana pertemuan menteri luar negeri lima negara tersebut pada saat menemui empat orang pemimpin negara Indo-Pasifik, termasuk Presiden Yoon Suk Yeol, di sela-sela KTT NATO pada hari Kamis (11/07) waktu setempat.Pemerintahan Biden sedang berupaya untuk mengendalikan Cina dengan memanfaatkan sejumlah badan konsultatif di kawasan Indo-Pasifik, seperti badan konsultatif keamanan AS, Inggris, dan Australia (AUKUS), badan konsultatif keamanan AS, Jepang, Australia, dan India (Quad), dan badan konsultasi trilateral Korea Selatan, AS, dan Jepang.Pertemuan menteri luar negeri tersebut kemungkinan besar akan berlangsung pada saat Sidang Umum PBB di New York, AS pada bulan September mendatang.