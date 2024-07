Komandan Indo-Pasifik AS: Pengerahan Kapal Selam Nuklir di Korsel Bisa Dipertimbangkan

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan mengatakan pada hari Minggu (14/07) bahwa Kepala Komando Indo-Pasifik AS baru-baru ini mengatakan bahwa pengenalan kapal selam bertenaga nuklir (SSN) di Korea Selatan dapat dipertimbangkan di masa depan tergantung pada analisis operasionalnya.Laksamana Samuel Paparo membuat pernyataan tersebut pada hari Jumat (12/07) lalu saat wawancara dengan media Korea Selatan dalam rangka Latihan Rim of the Pacific.Komandan tersebut dilaporkan mengatakan bahwa jika analisis operasional mengarah pada kepercayaan diri dalam masalah tersebut, maka sekutu dapat bergerak maju di kemudian hari.Paparo memaparkan bahwa sebagai sekutu dan mitra, penting bagi Korea Selatan dan AS untuk menemukan cara yang paling efisien dan efektif untuk menggabungkan kemampuan mereka dengan cara yang paling efektif untuk mempertahankan aliansi dan kemitraan bilateral.Selanjutnya dikatakan bahwa tidak biasa bagi seorang pejabat tinggi militer AS untuk menyebutkan kemungkinan penggunaan kapal selam bertenaga nuklir di Korea Selatan.Untuk itu Paparo menolak untuk menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini, dan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki komentar lain tentang masalah tersebut saat ini.