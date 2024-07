Photo : YONHAP News

Secara rata-rata, harga pra-penjualan apartemen baru di seluruh Korea Selatan kembali naik 1,26% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, setelah sempat melambat pada bulan lalu.Terlebih lagi, harga pra-penjualan apartemen di Seoul, naik 8,28% pada periode yang sama, dengan mencapai lebih dari 40 juta won per 3,3㎡.Berdasarkan laporan mengenai tren harga pra-penjualan apartemen per akhir bulan Juni 2024 yang diumumkan oleh Housing and Urban Guarantee Corporation (HUG) pada hari Senin (15/07), rata-rata harga pra-penjualan apartemen per ㎡ di seluruh negeri selama satu tahun terakhir tercatat mencapai 5.644.000 won. Angka tersebut naik 1,26% dibandingkan sebulan lalu.Di antaranya, harga pra-penjualan apartemen di Seoul melonjak 8,28%, menjadi 12,6 juta won per ㎡, yakni sebesar 42,9 juta won per 3,3㎡, untuk pertama kalinya melampaui 40 juta won per 3,3㎡.Jika dibandingkan dengan harga pra-penjualan dalam periode yang sama tahun lalu, harga di Seoul tampaknya melonjak 31,02% sepanjang tahun.Harga pra penjualan apartemen di wilayah sekitar ibu kota Seoul, juga menunjukkan tren peningkatan tajam daripada tingkat peningkatan di seluruh negeri.Hingga bulan Juni lalu, jumlah apartemen baru di seluruh negeri mencapai total 14.292 unit, turun 1% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.