Ekspor Mobil Korsel di Semester Pertama Mencapai Titik Tertinggi

Nilai ekspor mobil Korea Selatan pada semester pertama tahun ini meningkat 3,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sehingga mencapai 37 miliar dolar AS.Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan mengumumkan situasi industri otomotif bulan Juni tahun 2024 pada hari Selasa (16/07).Menurutnya, nilai ekspor mobil pada semester pertama mencapai 37 miliar 10 juta dolar AS, sehingga memperbarui rekor tertinggi pada semester pertama tahun lalu yaitu 35,6 miliar 50 juta dolar AS dalam satu tahun.Secara khusus, ekspor ke Amerika Utara meningkat 25,9% dibandingkan tahun lalu, sehingga mendorong peningkatan ekspor secara menyeluruh.Namun, kecuali wilayah Amerika Utara, ekspor ke negara lainnya pada semester pertama tahun 2024 mengalami penurunan.Ekspor mobil Korea Selatan ke Jerman mencapai 6,6 miliar 90 juta dolar AS dengan menurun 22,7% akibat penurunan penjualan mobil listrik di Eropa Utara.Ekspor mobil Korea Selatan ke kawasan Asia dan Timur Tengah masing-masing turun 11,2% dan 17,7%.Nilai ekspor mobil ramah lingkungan pada semester pertama mencapai 12,1 miliar 90 juta dolar AS atau turun 2,1%.Sementara itu, jumlah produksi otomotif pada semester pertama tahun ini mencapai 2.145.000 unit dengan menurun 2,4%.Di pasar domestik, 800 ribu unit mobil terjual dengan menurun 10,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Selisih penurunan jumlah penjualan mobil Korea Selatan lebih tinggi daripada jumlah penjualan mobil impor, namun jumlah penjualan mobil ramah lingkungan meningkat 13,1% di pasar domestik.Khususnya, mobil hibrida terjual sebanyak 227 ribu unit dan mencapai porsi 76% dari seluruh jumlah penjualan mobil ramah lingkungan di pasar domestik.