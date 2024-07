Mantan Pejabat Senior AS, Dituduh Bertindak Sebagai Agen Rahasia Pemerintah Seoul

Photo : KBS News

Seorang mantan analis Badan Intelijen Pusat AS (CIA) Sue Mie Terry, yang merupakan warga Amerika keturunan Korea, dilaporkan telah didakwa atas upaya selama bertahun-tahun untuk membantu mata-mata Korea Selatan.Mengutip surat dakwaan dari Jaksa Federal Manhattan, New York Times mengabarkan bahwa ia menerima barang mewah dan makan malam di restoran mewah sebagai imbalan untuk melayani pemerintah Korea Selatan.Melihat surat dakwaan itu, dalam kasus Terry yang juga pernah bekerja sebagai peneliti senior untuk studi Korea di Dewan Hubungan Luar Negeri, jaksa mengatakan bahwa dirinya mulai bekerja sebagai agen asing pada bulan Juni tahun 2013, lima tahun setelah meninggalkan CIA.Ditambahkan pula bahwa saat itu, Terry pertama kali dihubungi oleh seorang perwira intelijen yang menyamar sebagai diplomat untuk misi Korea untuk PBB di New York, dan sebagai imbalan atas pekerjaannya selama dekade berikutnya, ia menerima tas dan hadiah lainnya termasuk 37.000 dolar AS sebagai pembayaran rahasia.Jaksa menuturkan bahwa meski terlibat dalam aktivitas ekstensif untuk pemerintah Korea Selatan, namun Terry tidak mendaftarkan diri sebagai agen asing pada pejabat Amerika, sebagaimana diwajibkan oleh hukum.Dalam sebuah pernyataan, kuasa hukum Terry membantah keras tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa tuduhan itu tidak berdasar.