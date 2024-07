Setelah Ditangkap FBI, Sue Mi Terry Dibebaskan Dengan Jaminan

Photo : YONHAP News

Seorang pakar urusan Korea Utara kelahiran Korea Selatan, Sue Mi Terry, yang ditangkap oleh FBI dengan tuduhan melakukan aktivitas yang tidak dilaporkan untuk pemerintah Korea Selatan, telah dibebaskan dengan jaminan sebesar 500 ribu dolar AS pada hari yang sama.Tuduhan terhadap Terry adalah pelanggaran Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing (FARA) di Amerika Serikat.Jika seseorang yang tinggal di AS ingin bekerja untuk pemerintah asing, maka ia harus melaporkannya kepada Kementerian Kehakiman sesuai dengan undang-undang tersebut. Namun Terry diketahui bekerja untuk pemerintah Korea dan tidak melaporkannya.Kejaksaan di Distrik Selatan New York melampirkan foto Terry yang tampak sedang makan bersama pegawai Badan Intelijen Nasional Korea Selatan termasuk foto dimana ia menerima produk mahal sebagai hadiah dari mereka, dan menulis bahwa jumlahnya setara dengan 50 juta won.Kuasa hukum Terry kemudian membantah tuduhan melanggar FARA, dengan mengatakan bahwa ia hanya menyatakan pendapatnya yang relevan ketika posisi Terry dan posisi pemerintah Korea Selatan bertepatan.Kementerian Kehakiman AS menolak berkomentar mengenai dakwaan tersebut karena masalah penegakan hukum yang sedang berlangsung.Akan tetapi, kementerian itu menyatakan bahwa FARA dimaksudkan untuk memastikan bahwa mereka yang ingin menemui pejabat pemerintah AS mewakili pihak mana, dan ditekankan pula bahwa penegakan hukum oleh Kementerian Kehakiman dinilai sudah tepat.Tahun lalu, Terry bersama kenalannya yang bekerja sebagai produser konten memproduksi sebuah film dokumenter tentang kisah pembelotan seorang wanita Korea Utara, dan film itu dinominasikan untuk Penghargaan Emmy dalam kategori Penghargaan Luar Biasa dalam Pembuatan Film Dokumenter.Film Dokumenter berjudul 'Beyond Utopia' itu mendapatkan ulasan positif ketika ditayangkan di lembaga penyiaran publik AS, PBS.