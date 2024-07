Angkatan Udara AS Untuk Korsel Menempatkan 31 Unit Pesawat F-16

Photo : YONHAP News

Angkatan Udara AS ke-7 di Korea Selatan menyatakan pihaknya akan menempatkan 8 unit pesawat tempur F-16 di pangkalan udara Osan selama satu tahun ke depan, sehingga jumlah F-16 di pangkalan udara Osan bertambah menjadi 31 unit.Angkatan Udara AS menjelaskan bahwa pihaknya akan menguji postur kesiapsiagaan dan mengoptimalkan kemampuan perang untuk mendukung wilayah Indo-Pasifik, sehingga akan mengevaluasi pengaruh penempatan F-16 tersebut.Wakil Komandan Pasukan AS di Korea Selatan merangkap Komandan Angkatan Udara Ketujuh David Iverson mengatakan bahwa uji coba kali ini merupakan peluang untuk meningkatkan efek latihan bagi batalion penerbangan, dan juga kemampuan berperang.