Album Solo Jimin BTS 'Muse' Resmi Dirilis Hari Jumat

Big Hit Music menyatakan bahwa album solo kedua dari Jimin BTS, resmi dirilis pada hari Jumat (19/07).Album tersebut dirilis pertama kali dalam 1 tahun 4 bulan setelah album solo pertamanya pada bulan Maret tahun 2023 lalu berjudul 'Face'.Album kali ini berisikan 7 buah lagu termasuk lagu andalan berjudul "Who", "Smeraldo Garden Marching Band", dan masih banyak lagi.Khususnya, lagu berjudul "Smeraldo Garden Marching Band" yang dirilis pada tanggal 28 Juni lalu telah menempati urutan ke-88 di tangga lagu 'Billboard Hot 100'.Untuk album kali ini, produser utama Pdogg, penyanyi-penulis lagu serta produser nominasi Grammy Award Jon Bellion, mengambil bagian.Pdogg menjelaskan bahwa ia fokus untuk merefleksikan emosi yang dirasakan Jimin saat mengerjakan musik.Sementara itu, Jimin tampil di acara 'The Tonight Show Jimmy Fallon' yang akan disiarkan pada tanggal 23 Juli mendatang dan menyanyikan lagu "Who" untuk pertama kali.