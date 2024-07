Menhan Korsel, AS, dan Jepang Akan Menggelar Pertemuan di Tokyo Pekan Ini

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) , dan Jepang akan menggelar pertemuan di Tokyo pada hari Minggu (28/07) mendatang.Kementerian Pertahanan Seoul mengatakan pada hari Senin (22/07) bahwa Menteri Pertahanan Shin Won-sik akan mengadakan diskusi dengan rekan-rekannya dari AS dan Jepang, Lloyd Austin dan Minoru Kihara, di Kementerian Pertahanan Jepang di Tokyo.Ketiga menteri pertahanan tersebut akan menilai ancaman nuklir dan rudal Korea Utara serta situasi keamanan regional, dan mendiskusikan cara dalam mengoordinasikan berbagai langkah respons mereka. Ketiga pihak juga akan membahas upaya untuk meningkatkan kerja sama keamanan dan melembagakan kerja sama trilateral.Pertemuan ini dilakukan saat ketiga menteri pertahanan sepakat untuk mengadakan pembicaraan trilateral secara bergantian selama pertemuan mereka di sela-sela konferensi keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura pada bulan Juni lalu.Shin juga akan mengadakan pembicaraan bilateral terpisah dengan Menteri Pertahanan AS dan Jepang di sela-sela pembicaraan trilateral di Tokyo.