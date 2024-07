Biden Beri Penghormatan Untuk Veteran Perang Korea Jelang Peringatan Gencatan Senjata

Photo : YONHAP News

Presiden AS Joe Biden menyampaikan apresiasinya terhadap para Veteran Perang Korea, dengan mengatakan bahwa mereka adalah alasan mengapa aliansi Korea Selatan-AS tetap berdiri kokoh dan kuat.Biden pada hari Kamis (25/07) memberikan penghormatan atas jasa dan pengorbanan para anggota Amerika dan Korea yang bertempur dalam perang. Hal itu disampaikan dalam sebuah proklamasi Hari Gencatan Senjata Veteran Perang Nasional Korea, yang akan diperingati pada hari Sabtu (27/07). Dimana Gencatan senjata ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953 silam.Dalam proklamasi tersebut, Biden mengatakan bahwa AS berkomitmen untuk menjunjung tinggi warisan mereka melalui aliansi dengan Korea Selatan dan mengamankan masa depan yang telah mereka perjuangkan yang penuh dengan perdamaian, stabilitas, serta kemakmuran.Biden mengatakan bahwa AS mengenang jasa ribuan anggota militer yang hilang dalam tugas selama Perang Korea dan tidak akan pernah berhenti bekerja untuk membawa mereka pulang.Menyebutkan bahwa dia bergabung dengan Presiden Yoon Suk Yeol untuk menandai peringatan 70 tahun aliansi kedua negara tahun lalu, Biden menekankan bahwa aliansi tersebut adalah ikatan yang "tidak dapat dipatahkan" karena ditempa dengan keberanian dan pengorbanan kedua rakyatnya.Ia menambahkan bahwa para veteran Perang Korea adalah alasan mengapa aliansi ini berdiri dan tetap kuat hingga saat ini sebagai dua negara demokrasi yang dinamis dan inovatif.Para Presiden AS diketahui mengeluarkan proklamasi setiap tahun untuk menandai hari gencatan senjata.