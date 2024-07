Oh Sang-wook Persembahkan Medali Emas Pertama Untuk Korsel Dari Cabang Anggar

Photo : YONHAP News

Atlet anggar putra Korea Selatan, Oh Sang-wook berhasil meraih medali emas pertama untuk Korea Selatan dalam Olimpiade Paris 2024.Oh Sang-wook memenangkan medali emas setelah mengalahkan atlet Tunisia, Fares Ferjani dengan skor 15-11 dalam final sabre individu putra yang digelar di Grand Palais, Paris pada hari Sabtu (27/07) sore waktu setempat.Setelah memenangkan medali emas di Kejuaraan Dunia 2019, Kejuaraan Asia 2019 dan 2023, serta Asian Games Hangzhou 2022, Oh Sang-wook menambahkan medali emas Olimpiade kali ini. Dia menjadi atlet anggar Korea pertama yang meraih 'Grand Slam Individu' di kompetisi internasional utama.Dengan medali emas Oh Sang-wook, Korea Selatan telah meraih medali emas pada hari pertama kompetisi di lima Olimpiade berturut-turut sejak Olimpiade Beijing 2008.