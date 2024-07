Oh Ye-jin dan Kim Ye-ji Raih Emas dan Perak di Olimpiade 10m Menembak Putri

Photo : YONHAP News

Atlet menembak putri Korea Selatan, Oh Ye-jin dan Kim Ye-ji meraih prestasi gemilang dengan memenangkan medali emas dan perak dalam final nomor 10m senapan angin putri Olimpiade Paris 2024.Dalam pertandingan final nomor 10m senapan putri yang diadakan hari Sabtu (27/7) waktu setempat di Satouru Shooting Center, Prancis, Oh Ye-jin mencatatkan skor 243,2 poin dan berhasil mengantongi medali emas dengan rekor baru Olimpiade.Sementara atlet Kim Ye-ji dari Korea Selatan yang meraih posisi kedua meraih medali perak dengan skor 241,3 poin.Ini adalah pertama kalinya sejak Olimpiade London 2012 dua atlet menembak Korea Selatan berdiri bersama di podium Olimpiade, saat Jin Jong-oh dan Choi Young-rae yang masing-masing meraih medali emas dan perak dalam nomor senapan 50m.Selain itu, ini juga pertama kalinya atlet menembak wanita Korea Selatan meraih medali emas dalam nomor 10m senapan angin putri di Olimpiade.Dengan tambahan dua medali dari Oh Ye-jin dan Kim Ye-ji, tim menembak Korea telah mengumpulkan total tiga medali dalam Olimpiade Musim Panas Paris 2024.