Menhan Korsel, AS, Jepang Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Keamanan Dengan TSFC

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang telah resmi memberlakukan dokumen pertama untuk melembagakan kerja sama keamanan trilateral.Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-sik, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Jepang Kihara Minoru, mengadakan pertemuan di Tokyo, Jepang pada hari Minggu (28/07) dan menandatangani nota kerja sama (MoC) untuk 'Kerangka Kerja Sama Keamanan Trilateral' (TSCF).TSCF merupakan dokumen pertama trilateral yang menyediakan arahan dasar dan pedoman kebijakan kerja sama keamanan antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.Dimana hal itu bertujuan untuk kontribusi perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, kawasan Indo-Pasifik dan sekitarnya di tengah memburuknya kondisi keamanan, dengan melembagakan kerja sama keamanan ketiga pihak di antara otoritas pertahanan.Untuk mencapai tujuan itu, ketiga negara sepakat untuk menjadi tuan rumah pertemuan menteri pertahanan trilateral dan pembicaraan trilateral tingkat tinggi lainnya secara bergiliran.Ketiganya juga kembali memastikan upaya trilateral untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama, seperti pembagian informasi mengenai misil Korea Utara dan pelaksanaan latihan bersama trilateral secara rutin dan sistematis.