Ekspor Korsel Naik Untuk Bulan Kesepuluh di Bulan Juli

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan meningkat lebih dari 10% di bulan Juli dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang menandai pertumbuhan selama sepuluh bulan berturut-turut.Menurut Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi pada hari Kamis (01/08), pengiriman keluar negeri mencapai 57,49 miliar dolar AS pada bulan Juli, naik 13,9% dari tahun sebelumnya.Pengiriman meningkat untuk 11 dari 15 item ekspor utama, seperti semikonduktor, yang melonjak lebih dari 50% dalam setahun menjadi 11,2 miliar dolar AS di bulan Juli.Ekspor ke Cina tumbuh hampir 15% dalam setahun ke level tertinggi dalam 21 bulan terakhir yaitu 11,4 miliar dolar AS, sementara pengiriman ke Amerika Serikat meningkat 9,3% dalam setahun menjadi 10,2 miliar dolar AS, angka terbesar dalam catatan bulan Juli.Sementara itu, impor tumbuh 10,5% per tahun menjadi 53,8 miliar dolar AS di bulan Juli, menghasilkan surplus perdagangan sebesar 3,6 miliar dolar AS untuk bulan ke-14 secara berturut-turut.