BOK: Terdapat Kemungkinan Penurunan Suku Bunga Acuan AS Pada Bulan September

Photo : KBS News

Bank Sentral Korea (BOK) menyatakan dalam rapat pemantauan pasar keuangan, bahwa kebijakan moneter utama negara menunjukkan perbedaan yang tepat sesuai kondisi harga konsumen dan kondisi ekonomi masing-masing negara.Menurut BOK, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed membekukan suku bunga acuan di Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), namun pihaknya menekankan mereka tetap memantau kebijakan untuk memperbaiki kondisi perekrutan tenaga kerja dan menstabilkan harga konsumen.Ditambahkan pula, Ketua The Fed, Jerome Powell sempat menyebutkan adanya kemungkinan penurunan suku bunga acuan pada bulan September mendatang di jumpa pers.Kemungkinan penurunan suku bunga itu berpotensi membuat imbal hasil obligasi pemerintah AS turun lebih dari 10 basis poin dan akan melemahkan dolar AS.Sementara itu harga saham di Amerika Serikat juga mengalami kenaikan di bidang telekomunikasi informasi.Wakil Gubernur BOK Yu Sang-dae menyatakan bahwa The Fed menunjukkan adanya kemungkinan perubahan kebijakan moneter, namun masih ada ketidakstabilan terkait waktu atau selisih penurunan.Ditambahkan pula, pihaknya akan memantau berbagai situasi terkait peningkatan rasio geopolitik di Timur Tengah, ketidakstabilan pemilihan Presiden di AS, dan beberapa indikator lainnya.