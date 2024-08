An Se-young Raih Medali Emas di Cabang Bulu Tangkis Tunggal Putri

Photo : YONHAP News

​"Ratu Shuttlecock" An Se-young berusia 22 tahun meraih posisi puncak di Olimpiade Paris 2024.Peringkat dunia nomor satu bulu tangkis, An Se-young mengalahkan peringkat sembilan dunia He Bingjiao asal Cina dengan skor 2-0 di final tunggal putri yang diadakan pada hari Senin (05/08) di Arena Porte de la Chapelle, Paris, Prancis.Kemenangan tunggal putri bulu tangkis Korea di Olimpiade ini merupakan yang kedua kalinya dalam sejarah setelah Bang Soo-hyun pada Olimpiade Atlanta 1996, dan pertama kalinya dalam 28 tahun.Dengan kemenangan ini, bulu tangkis Korea Selatan berhasil menghidupkan kembali tradisi medali emas Olimpiade yang terputus selama 16 tahun sejak Lee Yong-dae dan Lee Hyo-jung pada Olimpiade Beijing 2008.Ini adalah medali emas ketujuh bagi Korea dalam bulu tangkis sejak cabang olahraga ini diresmikan di Olimpiade pada tahun 1992.