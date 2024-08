Pemerintah Akan Selidiki Isi Wawancara Media Atlet Bulu Tangkis An Se-young

Photo : KBS News

Atlet bulu tangkis Korea Selatan An Se-young yang memperoleh medali emas mengeluarkan komentar pedas terhadap Asosiasi Bulu Tangkis Korea Selatan di dalam jumpa pers resmi.Sehubungan dengan komentar atlet An, Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata menyatakan pada hari Selasa (06/08) bahwa pihaknya akan melakukan investigasi atas isi wawancara media dengan atlet An setelah Olimpiade Paris selesai, dan mempertimbangkan langkah perbaikan sesuai hasil investigasi tersebut.Ditambahkan pula, pihaknya akan menyelidiki secara menyeluruh apakah ada masalah dalam manajemen atlet di cabang olahraga lainnya selain bidang bulu tangkis.An diketahui mengkritik manajemen Asosiasi Bulu Tangkis Korea Selatan terhadap atlet yang mengalami cedera, cara mereka melatih atlet, sistem penentuan keputusan dari Asosiasi Bulu Tangkis Korea, dan lain sebagainya.An mengatakan bahwa ia sulit untuk menjalin hubungan dengan Asosiasi Bulu Tangkis Korea di masa depan.