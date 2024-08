SK Hynix Dapatkan Dana Hibah 450 Juta Dolar Dari AS Untuk Pabrik di Indiana

Photo : YONHAP News

SK Hynix akan menerima dana hibah sebesar 450 juta dolar AS untuk membangun pabrik pengemasan chip yang canggih dan fasilitas penelitian di Indiana, AS.Departemen Perdagangan AS mengumumkan pada hari Selasa (06/08) bahwa mereka telah menandatangani nota kesepakatan awal yang tidak mengikat (PMT) dengan produsen chip terbesar kedua di dunia. Hal itu dilakukan untuk menyediakan anggaran hingga 450 juta dolar AS dalam mendanai pabrik pengemasan yang canggih, serta fasilitas penelitian dan pengembangan untuk produk kecerdasan buatan (AI).Di bawah PMT tersebut, anggaran hingga 500 juta dolar dalam bentuk pinjaman pemerintah juga disediakan untuk SK Hynix.Selain hibah dan pinjaman, SK Hynix diharapkan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak investasi sebesar 25%.Produsen chip tersebut mengumumkan pada bulan April lalu bahwa mereka akan menginvestasikan 3,87 miliar dolar AS untuk membangun pabrik pengemasan canggih dan fasilitas penelitian dan pengembangan di Indiana, AS.