Pebulu Tangkis An Se-yong Tiba di Korsel, Usai Meraih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024

Photo : KBS News

An Se-yong, peraih medali emas dalam cabor bulu tangkis tunggal putri di Olimpiade Paris 2024, tiba di Bandara Internasional Incheon pada hari Rabu (07/08) siang, setelah melontarkan kekesalannya terhadap Asosiasi Bulu Tangkis Korea Selatan (BKA) yang dinilai tidak memberikan dukungan penuh bagi para atlet.Dalam wawancara di bandara Incheon, An menyampaikan pendapatnya terkait kontroversi belakangan ini, bahwa niatnya bukan untuk melawan asosiasi tersebut, tetapi untuk mengungkapkan keinginannya yang berfokus hanya pada olahraga, serta meminta pemahaman mereka.An melanjutkan bahwa dirinya baru saja tiba, dan masih belum berkomunikasi dengan pihak asosiasi, sehingga ia menyebut akan memaparkan rincian terkait, setelah mengadakan pembicaraan ke depan.Diakui bahwa tidak cukup waktu untuk berbagi kegembiraan setelah meraih medali emas tunggal Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 28 tahun sebagai pebulu tangkis Korea Selatan.Namun An terlibat dalam kontroversi setelah menuduh asosiasi tersebut mengabaikan tanggung jawabnya, sebagaimana asosiasi dinilai tidak memberikan dukungan penuh saat ia mengalami cedera lulut tahun lalu dan juga memblokir partisipasinya dalam kompetisi internasional tanpa adanya penjelasan yang memadai.Di sisi lain, Kepala Asosiasi Bulu Tangkis Korea, Kim Thaek-kyu yang lebih dulu tiba di Korea Selatan pada Rabu pagi, mengatakan posisi yang berbeda dengan An, dengan mengatakan bahwa tidak adanya perselisihan dengan An Se-yong.