Teleskop Khusus Yang Dikembangkan KASI dan NASA Akan Diluncurkan Pada Bulan Oktober

Photo : KBS News

Teleskop khusus yang dikembangkan oleh Badan Antariksa Korea Selatan (KASI), dan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) untuk observasi matahari, yaitu solar coronagraph akan diluncurkan di AS pada bulan Oktober mendatang.Dirjen KASI menyatakan pada hari Kamis (08/08) bahwa pihaknya menyelesaikan pemeriksaan tahap akhir mengenai teleskop koronagraf yang dinamakan CODEX pada bulan lalu hingga awal bulan ini.Teleskop koronagraf adalah teleskop khusus yang bisa memantau zona Korona, yaitu lapisan terluar dari atmosfer matahari yang paling gelap dimana kepadatan korona 10 juta lebih rendah dari permukaan matahari.Teleskop tersebut dijadwalkan untuk diluncurkan dari Pusat Antariksa Kennedy AS pada bulan Oktober mendatang melalui roket Falcon 9 dari Space X, dan kemudian memantau kondisi matahari selama 6 bulan hingga dua tahun ke depan melalui uji coba di Stasiun Luar Angkasa Internasional.Apabila pemantauan yang direncanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka kondisi cuaca di luar angkasa bisa diprediksi secara lebih tepat.Tim penelitian menjelaskan bahwa pengembangan teleskop koronagraf merupakan program kerja sama internasional pertama yang melaksanakan seluruh proses pengembangan bersama NASA.Untuk proyek tersebut, pemerintah Korea Selatan dan AS masing-masing mengucurkan dana senilai 20 miliar won dan 30 miliar won.