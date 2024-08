Ekspor Korsel Naik 16% Lebih Dalam 10 Hari Pertama Bulan Agustus

Photo : YONHAP News

Jumlah ekspor mengalami kenaikan lebih dari 16% dalam sepuluh hari pertama bulan Agustus ini, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Melihat data awal yang dirilis oleh Layanan Bea Cukai Korea pada hari Senin (12/08), jumlah ekspor Korea Selatan mencatatkan angka 15,5 miliar dolar AS selama periode yang disebutkan. Angka tersebut naik 2,21 miliar dolar atau 16,27% dari tahun sebelumnya.Ekspor semikonduktor, produk minyak mentah, dan mobil masing-masing melonjak 42,1%, 5,5% dan 63,9%, sementara pengiriman peralatan presisi anjlok 10,6%.Nilai ekspor ke arah Cina, terpantau tumbuh 10,7%, dan bahkan pengiriman ke Amerika Serikat serta Uni Eropa pun melonjak masing-masing 27,7% dan 18,2%.Rasio ekspor ke ketiga negara eksportir utama Korea Selatan, yakni, Cina, AS dan Vietnam menyumbang 46,8% dari total nilai ekspor negara.Volume impor naik 13,4% dari setahun lalu, menjadi 18,4 miliar dolar selama periode tersebut, yang mengakibatkan defisit perdagangan sebesar 293,4 juta dolar AS.