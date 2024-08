Korsel dan AS Lanjutkan Diskusi Pembagian Biaya Penempatan Pasukan Militer AS Sesi Ke-6

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan akan mengadakan sesi negosiasi ke-6 pada hari Senin (12/08) untuk memperbarui perjanjian pembagian biaya pertahanan dalam menempatkan pasukan AS di Semenanjung Korea.Menurut Kementerian Luar Negeri AS pada hari Jumat (09/08), negosiasi Perjanjian Tindakan Khusus (Special Measures Agreement, SMA) mendatang akan berlangsung di Washington DC dari tanggal 12 hingga 14 Agustus.Pertemuan itu merupakan kelanjutan dari lima sesi sebelumnya yang telah diadakan sejak bulan April, Mei, pertengahan dan akhir Juni, serta bulan Juli lalu.Dalam negosiasi SMA saat ini, diskusi diharapkan akan lebih intensif dan mendalam terkait penguraian kontribusi Seoul dalam biaya penempatan pasukan AS di Korsel (USFK) dan peningkatan biaya pertahanan tahunan yang akan berakhir pada akhir tahun 2025 mendatang.