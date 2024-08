VOA: Korut Bongkar Rel Kereta Gyeongui Dalam Kompleks Industri Kaesong

Photo : YONHAP News

Voice Of America (VOA) mengabarkan pada hari Rabu (14/08) bahwa Korea Utara yang berupaya memutus jalur darat antara dua Korea, juga membongkar rel kereta api Gyeongui dan bangunan tambahan yang berdekatan dengan Kompleks Bersama Industri Kaesong.Melihat citra satelit yang diambil oleh Layanan Satelit Swasta AS, Planet Labs baru-baru ini, terdapat bangunan berwarna putih di sebelah rel, sekitar 200 meter dari pintu masuk bagian selatan Kompleks Industri Kaesong, dengan tampak atap dan dinding luarnya telah dibongkar. Tiga rel di depan gedung juga tampak dihancurkan, sehingga lantainya hanya terlihat tanah.Tidak hanya itu, bangunan tambahan lainnya yang terletak sekitar 1,2 kilometer sebelah barat menuju Kaesong di sepanjang rel juga telah hilang.VOA memperjelas bahwa dalam gambar satelit yang diambil pada tanggal 14 bulan Juli ini, memperlihatkan kondisi sepenuhnya. Dilanjutkan bahwa pekerjaan pembongkaran diperkirakan terjadi dalam kurun waktu satu hingga tiga minggu terakhir.Pemerintah Seoul sebelumnya memberikan pinjaman dalam bentuk natura senilai 132,9 juta miliar dolar AS dari tahun 2002 hingga 2008 untuk mendukung proyek-proyek pembangunan kereta api, jalan raya, dan bangunan stasiun dalam Jalur Gyeongui dan Donghae di sisi Korea Utara.