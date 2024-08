Gedung Putih Mengisyaratkan Potensi KTT Trilateral Dengan Korsel dan Jepang Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat Gedung Putih telah mengisyaratkan kemungkinan pertemuan puncak antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang dalam tahun ini.Mira Rapp-Hooper, Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional untuk Asia Timur dan Oseania, menyebutkan kemungkinan tersebut dalam sambutannya di sebuah acara yang diselenggarakan oleh lembaga think tank Hudson Institute pada hari Kamis (15/08) waktu AS.Dalam diskusi bertajuk "Satu Tahun Setelah Camp David", Rapp-Hooper mengatakan bahwa AS akan melanjutkan upaya untuk membangun hubungan trilateral menjadi hubungan strategis jangka panjang, termasuk pertemuan trilateral lainnya sebelum akhir tahun.Dalam KTT Camp David tahun lalu, AS menegaskan kembali komitmen penangkalan yang diperluas kepada Korea Selatan dan Jepang, dan para pemimpin ketiga negara menyatakan kesediaan mereka untuk memperluas kerja sama dalam berbagai isu, termasuk keamanan ekonomi.Mengenai keputusan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida untuk tidak mencalonkan pada masa jabatan berikutnya, pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa perubahan politik tidak dapat dihindari, tetapi ketiga negara tersebut adalah negara demokrasi yang dinamis.Dia menyatakan keyakinannya pada kerja sama trilateral, dengan mengatakan bahwa ketiga negara telah bekerja untuk melembagakan kerja sama trilateral tahun lalu, dan Washington percaya bahwa kerja sama tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang.