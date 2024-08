KOSPI Naik 5 Hari Berturut-turut, Pulih ke Kisaran 2.690

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) pulih hingga menyentuh kisaran 2.690 dalam sesi perdagangan hari Jumat (16/08).KOSPI ditutup pada level 2.697,23, naik 52,73 poin atau 1,99 % dari angka penutupan sesi perdagangan sebelumnya (14/08), di tengah berlanjutnya kenaikan dalam 5 hari perdagangan berturut-turut.Sementara itu KOSDAQ yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi turut naik 9,05 poin atau 1,22%, dan ditutup pada level 786,33.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang menguat 3,0 won terhadap dolar AS, dan mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.357,60 won per dolar AS.Nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS tercatat pada level 1.350 won untuk pertama kali selama 3 bulan sejak tanggal 28 Mei lalu.