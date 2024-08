Kim Min-hee Raih Penghargaan Penampilan Terbaik di Festival Film Locarno Ke-77

Photo : YONHAP News

Aktris Korea Selatan, Kim Min-hee berhasil memenangkan Penghargaan Penampilan Terbaik (Best Actress Award) lewat film berjudul ‘By the Stream’ di ajang Festival Film Locarno ke-77.Dalam gelaran Festival Film Internasional Locarno ke-77 yang diadakan pada hari Sabtu (17/08) waktu setempat, Kim Min-hee membawa pulang Penghargaan Penampilan Terbaik untuk film ‘By the Stream’ yang disutradarai oleh Hong Sang-soo.Setelah menerima penghargaan tersebut, Kim menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada jajaran aktor dan aktris yang terlibat dalam film tersebut serta menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak termasuk penonton film tersebut atas dukungan mereka.Selanjutnya ia menyampaikan rasa hormatnya untuk sutradara Hong Sang-soo yang menciptakan film yang begitu indah dan juga berterima kasih karena telah berkolaborasi dengan dirinya.Film 'By the Stream' menceritakan tentang seorang dosen perempuan muda yang meminta pamannya, seorang aktor dan sutradara untuk bertugas mengarahkan sebuah drama di kampusnya.