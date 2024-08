Album OST Musikal Kreatif Korsel 'The Great Gatsby' Menempati Posisi Puncak Chart Billboard

Photo : KBS News

Album lagu tema yang juga disebut sebagai album soundtrack asli untuk musikal kreatif Korea Selatan ‘The Great Gatsby’, yang dulunya memenangkan Tony Award untuk Desain Kostum Terbaik berhasil menduduki peringkat pertama di tangga lagu Billboard.OD Company mengumumkan pada hari Senin (19/08) bahwa album OST 'The Great Gatsby' yang dirilis pada tanggal 2 Agustus lalu berada di posisi pertama di chart Billboard dalam kategori 'Cast Album', yang mengurutkan penjualan album yang direkam selama pertunjukan musikal.Musikal kreatif 'The Great Gatsby', diproduksi oleh Shin Chun-soo, CEO OD Company, adalah adaptasi baru dari novel asli karya F. Skoll Fitzgerald, yang dianggap sebagai novel klasik utama Amerika.Menurut situs web Playbill, yang mengungkapkan jumlah penjualan tiket untuk karya produksi Broadway, musikal 'The Great Gatsby' telah mempertahankan 'One Million Club' dengan omset penjualan mingguan yang mencatatkan lebih dari 1 juta dolar AS selama 17 minggu dalam periode dari tanggal 15 April hingga 11 Agustus.Rata-rata tingkat hunian penonton yang dibayar selama periode yang disebut, mencapai 95%.CEO Shin memaparkan bahwa pada tanggal 21 Juli lalu, jumlah pementasan 'The Great Gatsby' melebihi 100 kali. Terlebih musikal itu tengah dipersiapkan untuk dipentaskan di West End di Inggris dan juga berupaya untuk melaju ke negara-negara lain, termasuk Jerman, Spanyol, Australia, Cina dan Jepang.