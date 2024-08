Korsel, AS, dan Jepang Sedang Menyiapkan Pertemuan Untuk Membahas Isu HAM Korut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan menggelar pertemuan untuk membahas masalah hak asasi manusia (HAM) Korea Utara di Washington D.C. AS pada awal bulan Oktober mendatang.Wakil Juru Bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Kim In-ae dalam pengarahan pada hari Jumat (23/08) menyampaikan bahwa rapat tersebut akan berupa dialog internasional 1.5-track atau gabungan antara pemerintah dan masyarakat sipil, yang berasal dari ketiga negara tersebut dengan isu HAM di Korea Utara.Menurutnya, rencana rinci terkait rapat tersebut sedang dibicarakan dengan negara terkait, dimana pertemuan itu akan menjadi kesempatan untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan Korea Utara, termasuk masalah HAM di rezim Pyongyang.Ini merupakan pertama kalinya ketiga negara mengadakan rapat khusus dengan topik HAM di Korea Utara, dimana Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell yang sedang mempersiapkan acara tersebut sempat meminta kehadiran Menteri Unifikasi Korea Selatan, Kim Young-ho yang mengunjungi AS pada bulan lalu.