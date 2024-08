Perpusnas Indonesia Menangkan Penghargaan Memori Dunia UNESCO/Jikji 2024

Photo : KBS WORLD Radio

Pemerintah Kota Cheongju, Korea Selatan mengatakan pada hari Senin (26/08) bahwa UNESCO memilih Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai penerima Penghargaan UNESCO/Jikji Memory of the World 2024.UNESCO/Jikji Memory of the World 2024 merupakan pengakuan di bidang warisan dokumenter yang diberikan oleh UNESCO kepada individu, institusi, atau lembaga swadaya masyarakat di negara anggota yang berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pelestarian dan penelitian warisan dokumenter.Pemberian penghargaan Jikji telah dimulai sejak tahun 2004 dan digelar setiap dua tahun.UNESCO mengakui dedikasi Perpusnas Indonesia dalam pelestarian komprehensif naskah-naskah dokumenter Indonesia melalui berbagai program yang mencakup berbagai daerah, bahasa, dan budaya.Dengan memimpin pelestarian manuskrip, Perpustakaan Nasional Indonesia, juga dinilai tinggi karena berupaya untuk untuk meningkatkan akses dari warisan dokumenter dan juga membangkitkan kesadaran tentang warisan dokumenter dengan berbagai publikasi.Perpusnas akan dianugerahi penghargaan tersebut dalam sebuah upacara yang diadakan di kota Cheongju, Korea Selatan pada tanggal 4 September, bertepatan dengan Hari Jikji 2024.Perpusnas Indonesia juga akan mendapatkan dana sebesar 30.000 dolar AS, yang didanai oleh Korea Selatan melalui Kota Cheongju.