Korsel Mencatat Tingkat Pertumbuhan Ekspor Tertinggi Dari 10 Eksportir Terbesar Global

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan tengah memeriksa situasi di masing-masing produk ekspor andalan Korea Selatan, sambil membahas upaya untuk lebih meningkatkan sektor ekspor.Wakil Pertama Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Sumber Energi, Park Sung-taek, yang memimpin rapat pada hari Senin (26/08), mengatakan bahwa Korea Selatan membukukan peningkatan tertinggi dalam jumlah ekspor di antara 10 negara eksportir terbesar global tahun ini.Park mengakui bahwa ekspor yang menunjukkan tren kenaikan cukup solid, yang tampaknya berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.Menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dalam periode bulan Januari hingga Mei tahun ini, di antara 10 negara pengekspor terbesar dunia, Korea Selatan merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan ekspor tertinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan mencapai 9,9%.Total ekspor Korea Selatan terus mengalami peningkatan selama sepuluh bulan terakhir berturut-turut hingga bulan Juli, yang tercatat mencapai 382,5 miliar dolar AS, naik 9,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sehingga surplus perdagangan pun dilanjutkan selama 14 bulan berturut-turut.Terlebih lagi hingga bulan lalu, ekspor semikonduktor yang merupakan komoditi ekspor utama Korea Selatan, meningkat 52%, menjadi 76,9 miliar dolar AS, sementara ekspor mobil naik 2% menjadi 42,4 miliar dolar AS. Kedua industri tersebut diketahui mendorong peningkatan ekspor Korea Selatan.