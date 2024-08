Korut Mendaftarkan 13 Kapal Selamnya ke IMO Untuk Pertama Kali

Photo : YONHAP News

Voice of America (VOA) melaporkan pada hari Rabu (28/08) bahwa Korea Utara telah mendaftarkan 13 kapal selamnya ke Organisasi Maritim Internasional (IMO).Melihat data dari sistem informasi perkapalan terpadu secara global, (Global Integrated Shipping Information System, GISIS) dari IMO, mencatat sebanyak 11 kapal selam kelas Sang-O-2, kapal selam kelas Shinpo 8.24 Yongung, dan kapal selam kelas Sinpo-C Hero Kim Kun Ok, terdaftar pada hari Selasa (27/08).Dimana pemilik kapal yang terdaftar adalah Republik Rakyat Demokratik Korea, yang merupakan nama resmi Korea Utara.VOA menyampaikan bahwa ini merupakan pertama kalinya Korea Utara mendaftarkan kapal selamnya di IMO.Korea Utara meluncurkan kapal selam serang nuklir taktis Hero Kim Kun Ok pada September 2023. Selanjutnya, kapal selam 8.24 Hero yang dipublikasikan saat melakukan uji coba rudal balistik yang berbasis kapal selam (SLBM) di masa silam, tertulis diluncurkan pada tahun 2016.Namun, VOA melanjutkan bahwa kapal-kapal itu tampak seperti versi modifikasi dari kapal selam kelas Romeo yang ada, bahkan tahun peluncuran sebenarnya diketahui pada tahun 1990-an.Ditambahkan pula, Korea Utara yang diketahui memiliki sekitar 70 kapal selam, berpotensi memaparkan kemampuan kapal selamnya ke dunia, dengan mendaftarkan sebagian kapal selamnya di IMO.