AS Menegaskan Kembali Komitmennya Untuk Wujudkan Denuklirisasi Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan mengatakan bahwa ia menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap denuklirisasi Semenanjung Korea yang “lengkap” dalam pembicaraannya dengan para pejabat tinggi Cina di Beijing.Sullivan membuat pernyataan tersebut pada hari Kamis (29/08) dalam sebuah konferensi pers mengenai kunjungannya ke Cina di Kedutaan Besar AS di Beijing.Pejabat Gedung Putih itu mengatakan bahwa dalam semua pertemuannya, ia menekankan pentingnya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, termasuk menekankan komitmen Amerika Serikat untuk menyelesaikan denuklirisasi Semenanjung Korea.Pernyataan tersebut muncul di tengah kekhawatiran di Korea Selatan atas tidak adanya penyebutan upaya denuklirisasi AS di Semenanjung Korea dalam platform kebijakan Partai Demokrat yang baru-baru ini diadopsi.Sullivan juga menyebut bahwa dia menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap sekutu-sekutunya di kawasan Indo-Pasifik.Dengan pernyataan dari pejabat keamanan tertinggi pemerintahan Biden tersebut, Washington tampaknya telah menegaskan kembali bahwa denuklirisasi Semenanjung Korea akan tetap menjadi tujuan kebijakan.