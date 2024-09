Korsel dan AS Berkomitmen Untuk Terus Melanjutkan Kerja Sama Kebijakan Yang Maksimal

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat berkomitmen untuk memperkuat komunikasi tingkat tinggi, untuk melanjutkan kerja sama kebijakan yang maksimal.Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul, Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Kim Hong-kyun bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell di Washington pada hari Selasa (03/09) waktu setempat.Pada kesempatan itu, kedua diplomat tinggi itu menilai adanya dukungan bipartisan terhadap aliansi Korea Selatan dan AS yang tidak tergoyahkan dan tetap kuat.Keduanya juga sepakat akan bekerja sama dengan erat dalam menghadapi provokasi Korea Utara dan kerja sama militer antara Pyongyang dan Moskow.Delegasi Korea Selatan dan AS yang dipimpin oleh kedua wakil menteri tersebut juga menggelar pertemuan tingkat tinggi ke-5 Kelompok Konsultatif dan Strategi Pencegahan yang Diperluas (The Extended Deterrence Strategy and Consultation, EDSGC) di Washongton pada hari Rabu (04/09) waktu setempat. Dimana kedua belah pihak membahas langkah-langkah untuk meningkatkan sistem pencegahan yang diperluas terhadap ancaman nuklir Korea Utara.