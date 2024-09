AS Lontarkan Peringatan Kepada Korut Terkait Provokasi Yang Terus Berlanjut

Photo : KBS News

Amerika Serikat (AS) memperingatkan, jika Korea Utara terus melakukan provokasi, maka AS akan mengambil langkah tegas untuk melindungi sekutunya.Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Robert Koepke dalam pidatonya di konferensi hubungan Korea Selatan dan AS, yang berlangsung di Washington D.C. pada hari Rabu (04/09) waktu setempat, mengeluarkan pesan peringatan terkait kemungkinan provokasi tambahan dari Korea Utara, sambil menyebut kesempatan untuk berdialog masih terbuka lebar untuk Korea Utara.Koepke menyatakan, jika Korea Utara menolak untuk terlibat dalam dialog dan terus melakukan provokasi, maka AS tidak memiliki pilihan lain selain mengambil tindakan untuk melindungi diri dan sekutunya.Pernyataan dari pejabat penting yang menangani kebijakan AS terhadap Korea Utara itu muncul di tengah kekhawatiran, bahwa Korea Utara berpotensi untuk melakukan provokasi besar seperti uji coba nuklir menjelang pemilihan presiden AS pada bulan November.Dalam kesempatan yang sama, terdapat pula penekanan konkret mengenai kerja sama antara Rusia dan Korea Utara.Koepke menyebut, setelah kunjungan Kim Jong-un ke Rusia pada September tahun lalu, Rusia telah memperoleh lebih dari 6.500 kontainer amunisi dan barang terkait dari Korea Utara, khususnya 65 dari rudal yang diluncurkan Rusia dalam perang melawan Ukraina teridentifikasi sebagai buatan Korea Utara.Sementara itu, Duta Besar Korea Selatan untuk AS, Cho Hyun-dong yang hadir dalam konferensi tersebut menyoroti bahwa ancaman Korea Utara yang terus berlanjut berdampak pada kestabilan keamanan, dan merupakan salah satu tantangan penting bagi aliansi Korea Selatan dan AS untuk menanggapinya dengan serius serta bekerja sama sebagai aliansi.