AS Umumkan Kontrol Ekspor Baru Untuk Teknologi Canggih

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan kontrol ekspor yang lebih ketat terhadap teknologi penting seperti komputasi kuantum dan barang-barang manufaktur semikonduktor, yang menargetkan akses oleh musuh seperti Cina.Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan mengatakan pada hari Kamis (05/09) bahwa pihaknya menerapkan pembatasan ekspor di seluruh dunia untuk jenis barang tertentu seperti komputer kuantum, peralatan untuk memproduksi semikonduktor canggih, barang manufaktur aditif untuk memproduksi komponen logam, dan teknologi transistor efek medan menyeluruh (GAAFET).Aturan tersebut menetapkan sistem pengecualian lisensi dimana negara-negara yang memiliki kontrol ekspor serupa tidak perlu mengajukan permohonan lisensi untuk ekspor barang-barang yang tunduk pada kontrol terbaru.Korea Selatan tidak termasuk dalam daftar negara yang mendapatkan pengecualian lisensi, namun kontrol ekspor baru itu dikhawatirkan memiliki dampak terbatas pada Korea Selatan, karena negara ini dikategorikan sebagai kelompok yang aplikasi lisensinya akan ditinjau dengan "praduga persetujuan".Wakil Menteri Perdagangan untuk Industri dan Keamanan Alan Estevez mengatakan bahwa langkah ini untuk memastikan bahwa kontrol ekspor AS dapat mengimbangi teknologi yang berkembang pesat yang berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi keamanan nasional AS jika berada di tangan yang salah.