BTS Berada di Peringkat Ke-19 'Greatest Pop Stars of the 21st Century' Versi Billboard

Grup asal Korea Selatan, BTS terpilih sebagai Bintang Pop Terhebat Nomor 19 versi Billboard di abad ke-21, karena grup tersebut dinilai telah membawa musik pop Korea Selatan ke tingkat global yang baru.Media musik Amerika Serikat, Billboard menyebutkan pada hari Selasa (10/09) waktu setempat, bahwa BTS berada di posisi ke-19 dalam 'Greatest Pop Stars of the 21st Century'.Billboard mengakui bahwa BTS membawa musik K-pop ke puncak global baru dengan menembus batasan boy band, K-pop, dan artis Korea Selatan secara umum, sembari menciptakan komunitas bermakna yang terus terinspirasi oleh pesan BTS tentang hal positif, cinta, dan koneksi.Dilanjutkan, bahwa sensasi global ini telah mengumpulkan kesuksesan setara The Beatles dan telah menjadi cetak biru baru untuk semua hal yang berkaitan dengan pop.Pada setiap minggu sejak bulan lalu, Billboard memilih dan merilis 25 bintang pop terhebat dalam abad ke-21. Peringkat yang diumumkan sebelumnya termasuk Katy Perry di peringkat 25, Ed Sheeran di peringkat 24, Bad Bunny di peringkat 23, One Direction di peringkat 22, Lil Wayne di peringkat 21, dan Bruno Mars di peringkat 20.