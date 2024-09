Biden Calonkan Komandan Baru Komando Pasukan Gabungan, USFK

Photo : YONHAP News

Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan-AS (CFC) akan mendapatkan komandan baru menjelang pemilihan presiden AS pada bulan November mendatang.Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin mengatakan pada hari Rabu (11/09) waktu setempat, bahwa Presiden Joe Biden mencalonkan Letnan Jenderal Xavier Brunson sebagai komandan CFC yang baru.Jika dikonfirmasi, Brunson akan menggantikan Jenderal Paul LaCamera yang telah memimpin CFC sejak Juli 2021.Penunjukan komandan CFC, yang juga memimpin Pasukan AS di Korea dan Komando PBB, memerlukan konfirmasi dari Senat AS. Brunson saat ini memimpin Korps I, markas besar operasional Angkatan Darat AS untuk kawasan Indo-Pasifik.