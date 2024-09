Utusan Korsel dan AS Kunjungi Michigan, Texas, Arizona Untuk Menjalin Kerja Sama Teknologi

Photo : YONHAP News

Utusan tertinggi Korea Selatan dan Amerika Serikat mengunjungi tiga negara bagian AS untuk menekankan aliansi kedua negara dan kerja sama teknologi.Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat, Cho Hyun-dong dan Duta Besar AS untuk Seoul, Philip Goldberg mengunjungi Michigan, Texas, dan Arizona AS secara bersamaan dari hari Senin hingga Sabtu (14/09) lalu.Selama perjalanan ke negara bagian utama AS itu, para utusan utama mengadakan "Ambassadors' Dialogue," sebuah acara dimana keduanya bertemu dengan gubernur negara bagian, pebisnis regional, dan tokoh-tokoh akademisi dengan tujuan untuk meningkatkan pengertian dan hubungan bilateral.Cho dan Goldberg bertemu dengan gubernur ketiga negara bagian dan kepala Otoritas Perdagangan Arizona untuk membahas kerja sama bilateral antara kedua negara di bidang ekonomi dan teknologi tinggi.Kedua utusan tersebut menilai bahwa kerja sama ekonomi yang didorong oleh Korea Selatan dengan Michigan, Texas, dan Arizona dalam industri utama abad ke-21, seperti semikonduktor, kendaraan listrik, baterai, ruang angkasa, pertahanan, dan energi bersih, dengan jelas menunjukkan bahwa aliansi Korea Selatan-AS berkembang menjadi aliansi teknologi.Para diplomat tertinggi itu juga menghadiri pertemuan bisnis yang masing-masing diselenggarakan oleh tiga negara bagian dan mendengarkan bisnis Korea Selatan yang beroperasi di negara bagian tersebut.