Film Animasi 'Hachuping Of Love' Lampaui Angka 1 Juta Penonton Bioskop

Film animasi Korea Selatan 'Hachuping of Love', yang sangat populer di kalangan anak-anak berhasil melampaui angka 1 juta penonton bioskop pada hari Senin (16/09).Menurut distributor Showbox, film animasi 'Hachuping of Love' telah ditonton oleh lebih dari 1 juta penonton pada hari Senin pagi, yakni hari ke 41 hari setelah perilisannya.Pencapaian film animasi Korea Selatan yang melampaui 1 juta penonton bioskop tersebut terjadi dalam 12 tahun.Bahkan setelah lebih dari sebulan sejak dirilis, film animasi itu masih menduduki puncak box office Korea, di tengah berbagai produk yang berhubungan dengan karakter animasi itu yang juga mendapatkan popularitas tinggi.Film Animasi 'Hachuping of Love' merupakan edisi bioskop dari serial “Catch! Teeniping” yang pertama kali ditayangkan di TV pada bulan Maret 2020.