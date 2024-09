Menlu Korsel Bertolak ke New York Untuk Menghadiri Sidang Umum PBB

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tae-yeol akan mengadakan pertemuan tatap muka dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Jepang di New York, AS pada hari Senin (23/09) waktu setempat.Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul, Menteri Cho telah bertolak menuju New York pada hari Senin pagi waktu Korea (23/09) untuk menghadiri Sidang Umum PBB, dan pada hari kedatangannya akan digelar pertemuan menteri luar negeri trilateral antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.Pertemuan tatap muka antara ketiga menteri luar negeri itu akan kembali dilakukan dalam sekitar 7 bulan.Diperkirakan bahwa para menteri akan membahas isu-isu terkait Semenanjung Korea, seperti perkembangan nuklir Korea Utara yang baru-baru ini mengungkapkan fasilitas pengayaan uranium, dan kerja sama militer antara Pyongyang dan Moskow. Kemudian mereka diharapkan akan kembali memastikan penguatan kerja sama trilateral untuk melawan Korea Utara.Di sisi lain, Menteri Cho dijadwalkan untuk menyampaikan pidato pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 PBB yang akan digelar pada tanggal 27 September waktu setempat.Dalam pidatonya, Menteri Cho akan menyampaikan komitmen Korea Selatan yang merupakan negara anggota Komite Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, yang akan memberikan kontribusi dalam perdamaian dan pembangunan komunitas internasional.Cho dijadwalkan pula akan mengadakan sekitar 20 pertemuan bilateral atau pertemuan multilateral dengan para menteri luar negeri dari negara-negara utama, dan perwakilan dari organisasi internasional, di sela-sela Sidang Umum PBB tersebut.