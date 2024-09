Korsel dan AS Akan Memulai Negosiasi Sesi Ke-8 SMA Ke-12 di Seoul 25 September

Photo : YONHAP News

Negosiasi sesi ke-8 untuk Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (SMA) ke-12 antara Korea Selatan dan Amerika Serikat akan digelar di Seoul pada tanggal 25 hingga 27 September mendatang.Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Senin (23/09) menyampaikan agenda rapat sesi ke-8 mendatang. Dimana pemerintah Seoul bersedia untuk melanjutkan diskusi berdasarkan pada prinsipnya, bahwa pembagian biaya pertahanan harus dicapai pada tingkat yang rasional untuk menyediakan kondisi yang stabil bagi penempatan pasukan AS di Korea Selatan, termasuk untuk memperkuat postur pertahanan gabungan kedua negara.Pertemuan tatap muka mendatang akan kembali terjadi dalam sekitar satu bulan, setelah rapat sesi ke-7 yang digelar pada tanggal 27 hingga 28 bulan Juli lalu. Pada saat itu, pihak AS sempat mengisyaratkan kedua belah pihak telah mempersempit perbedaan mereka hingga batas tertentu, dengan menyebut adanya kemajuan yang signifikan.Meski terdapat kekhawatiran apakah kedua negara akan mencapai kesepakatan sebelum pemilihan presiden AS pada bulan November, namun keduanya bersikukuh untuk tetap melanjutkan negosiasi tersebut terlepas dari jadwal pemilu AS.Perjanjian saat ini, yang menguraikan kontribusi Seoul sebesar 1,18 triliun won dan peningkatan biaya pertahanan tahunan, akan selesai pada akhir tahun 2025 mendatang.