Korut Meraih Gelar Juara Piala Dunia Wanita U-20 FIFA Untuk Ketiga Kalinya

Photo : YONHAP News

Korea Utara berhasil meraih juara untuk ketiga kalinya Piala Dunia Wanita U-20 FIFA setelah menaklukkan Jepang.Tim sepak bola wanita Korea Utara berada di posisi puncak setelah mengalahkan Jepang dengan skor 1-0 pada hari Senin (23/09) di babak final yang berlangsung di Estadio Nemesio Camacho El Campín, di Bogotá, Kolombia.Laga semifinal Piala Dunia Wanita U-20 dibuka dengan laga big match antara Korea Utara dan Amerika Serikat di Estadio Pascual Guerrero, Cali, Kolombia dan akhirnya mencapai final setelah mengalahkan tim peringkat teratas dunia, AS dengan skor 1-0.Terlebih lagi, tim Korea Utara memenangkan seluruh tujuh pertandingan menjelang babak final, dengan mencetak total 25 gol dan hanya kehilangan 4 gol.Korea Utara dan AS diketahui sama-sama berhasil merebut gelar juara untuk ketiga kalinya, sebagaimana Korea Utara menambahkan trofi tahun ini setelah sebelumnya memenangi dua edisi pada tahun 2006, dan 2016, sementara AS meraihnya tiga kali pada tahun 2002, 2008, dan tahun 2012.