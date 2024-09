Menlu Korsel, AS, dan Jepang Akan Menggelar Pertemuan di New York, AS

Photo : KBS News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyebut bahwa, para diplomat tinggi Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan mengadakan pertemuan di sela-sela sidang tahunan Majelis Umum PBB di New York, AS pada hari Senin (23/09) waktu setempat.Ini akan menjadi pertemuan trilateral pertama antara Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa sejak pembicaraan terakhir mereka dalam KTT Kelompok 20 (G20) di Brasil pada bulan Februari lalu.Para diplomat tersebut diperkirakan akan membahas berbagai isu, termasuk kerja sama keamanan trilateral, sebagai tindak lanjut dari KTT Camp David yang penting pada bulan Agustus tahun lalu di antara para pemimpin ketiga negara.Pengungkapan fasilitas pengayaan uranium Korea Utara baru-baru ini dan serangkaian provokasinya juga diperkirakan akan menjadi agenda utama.Menteri Cho telah bertolak ke New York pada hari sebelumnya untuk kunjungan selama enam hari, dimana ia akan menyampaikan pidato utama dalam sesi Debat Umum Majelis Umum PBB. Pidato tersebut akan menegaskan kembali komitmen Korea Selatan untuk menyuarakan perdamaian dan kemakmuran global.Menteri Cho juga berencana untuk berpartisipasi dalam sesi Debat Umum Dewan Keamanan PBB dan konferensi tingkat menteri Komisi Pembangunan Perdamaian PBB.Selain itu, Menteri Cho juga dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri luar negeri negara-negara anggota G20 dan pertemuan terpisah dengan negara-negara MIKTA, Meksiko, Indonesia, Turki, dan Australia, untuk mendiskusikan kerja sama di antara negara-negara kekuatan menengah.