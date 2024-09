Seoul dan Washington Tetap Mempertahankan Kewaspadaan Terhadap Provokasi Korut

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat mengatakan, bahwa Seoul dan Washington akan terus mempertahankan tingkat kewaspadaan sepanjang waktu, untuk mengantisipasi berbagai provokasi dari Korea Utara.Duta Besar Cho Hyun-dong menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Selasa (24/09) waktu setempat, saat bertemu dengan wartawan di Washington, dengan menyebut bahwa Pyongyang berpotensi untuk terus melakukan provokasi serius setiap saat, khususnya sebelum atau sesudah gelaran pemilu presiden AS.Dubes Cho menambahkan, bahwa terdapat rangkaian aktivitas Korea Utara baru-baru ini yang dinilai signifikan dan mengkhawatirkan, dengan merujuk pada publikasi gambar fasilitas pengayaan uranium dan kendaraan peluncur portabel, atau yang disebut TEL (transporter erector launcher) baru yang lebih besar.Mengenai pemilu presiden AS mendatang, Cho memperkirakan adanya persaingan ketat antara kedua kandidat kuat yang akan terus berlanjut, kecuali muncul variabel yang tak terduga.Disebutkan pula, dirinya telah melakukan perjalanan ke Michigan, Arizona, dan Texas pada tanggal 8 hingga 14 September lalu bersama Duta Besar AS untuk Seoul Philip Godberg. Dimana pembicaraan antara kedua negara sedang dilakukan untuk memastikan bahwa diskusi tingkat tinggi masih terus berlanjut menjelang pemilu AS.Selanjutnya Cho mengatakan, sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah Seoul akan melanjutkan upayanya untuk menggelar pertemuan puncak trilateral untuk Korea Selatan, AS, dan Jepang dalam tahun ini.