Menlu Korsel dan Kuba Menggelar Pertemuan Perdana Sejak Hubungan Diplomatik Terbentuk

Photo : KBS News

Korea Selatan dan Kuba mengadakan pertemuan tingkat menteri luar negeri pertama, sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada awal tahun ini.Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul, yang tengah mengunjungi Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Umum PBB, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla di New York, AS pada hari Selasa (24/09) waktu setempat.Kedua diplomat tinggi itu tidak mengungkapkan rincian pembicaran mereka, dan hanya mempublikasikan foto kedua menteri yang duduk berhadapan. Hal itu diduga karena Kuba memiliki hubungan yang dekat dengan Korea Utara.Para menteri diketahui telah membahas berbagai isu yang tertunda antara kedua negara, termasuk pembukaan kedutaan besar di ibu kota masing-masing.Korea Selatan dan Kuba sebelumnya telah bertukar surat resmi di New York pada tanggal 14 Februari tahun ini dan sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik.Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul, kedua negara tengah berupaya dan berkoordinasi untuk membuka kedutaan besar di ibu kota masing-masing dalam tahun ini.